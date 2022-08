En dræbt og fem såret i eksplosioner på Krim-luftbase

Chefen for Krims sundhedsstyrelse siger, at fem mennesker er såret. Blandt dem er et barn. Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Ruslands forsvarsministerium meddeler, at flere bomber, der lastes på russiske krigsfly, er eksploderet.

Årsagen til eksplosionen skal undersøges, meddeler ministeriet og understreger, at der indtil videre ikke er noget, der tyder på, at basen er blevet angrebet.

En kilde i forsvarsministeriet siger til Tass, at en overtrædelse af reglerne om brug af åben ild på basen betød, at der gik ild i noget af det tunge ammunition, flyene er lastet med.