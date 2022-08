Taiwans første kvindelige præsident lader sig ikke kue af Kinas trusler

Taiwan må ofte føle sig som en storpolitisk boksebold mellem Kina og USA. Kina har gentagne gange erklæret, at landet er en del af Kina, og flere gange har truet landet med en invasion.

Omvendt har USA flere gange forsøgt at opretholde et godt diplomatisk forhold til landet, senest da formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, i sidste uge besøgte landet til trods for Kinas utilfredshed og trusler. Bl.a. advarede Kina om, at et sådan besøg ville »true freden og stabiliteten i Taiwanstrædet«, og at det ville »underminere forholdet mellem USA og Kina og have meget alvorlige konsekvenser«.