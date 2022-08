Tragedien har formet relationerne mellem brodernationerne Indien og Pakistan til den dag i dag og er årsagen til, at markeringen af selvstændigheden altid er præget både af glæde og sorg. Som det igen er tilfældet, når 75-årsdagen for den historiske begivenhed rundes den 15. august.

Der er stadig vild uenighed om, hvor mange der blev myrdet eller mærket for livet under et blodigt apokalyptisk anarki, da mellem 10 og 20 millioner mennesker skulle opdeles efter deres religiøse tilknytning.