Rusland vil ikke lukke USA's våbeninspektører ind

Det betyder, at blandt andet russiske inspektører ikke kan foretage deres kontroller i USA.

Det russiske udenrigsministerium peger også på spredningen af coronavirus i USA som en årsag til, at inspektionerne nu indstilles.

Den nye Start-aftale er den sidste aftale om nedrustning, der er tilbage mellem de to gamle koldkrigsrivaler USA og Rusland.

Den siger, at de to lande højst må have hver 1550 atomsprænghoveder i deres beredskab.

Start-aftalen blev forlænget for fem år, da den stod til at udløbe sidste år. Det betyder, at den nuværende aftale er gældende frem til 2026.