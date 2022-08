USA sender ny våbenhjælp til Ukraine for en milliard dollar

Det gælder også flere missiler til det avancerede missilsystem af typen Himars, som ukrainske styrker har stor succes med at bruge mod russiske styrker.

Ukraine får også jord-til-luft missiler, så landet kan forsvare sig mod russiske militærfly og missiler.

- Det er alt sammen vigtige kapaciteter for at hjælpe ukrainerne med at slå den russiske offensiv tilbage i øst samt adressere udviklingen i syd og andre steder, siger USA’s viceforsvarsminister Colin Kahl ifølge AFP.

Siden juni har USA forsynet Ukraine med flere Himars-missilsystemer. Og ifølge eksperter kan det få afgørende betydning i kampene.