I juni kom det frem, at to indonesiske teenager var døde, efter de var hoppet ud foran en lastbil som en del af udfordringen ”Angel of Death”. Udfordringen går ud på, at Tiktok brugerne skal snyde døden og dokumentere det via Tiktok, og der findes andre eksempler, hvor deltagere i udfordringen eksempelvis har kørt vanvidskørsel på scootere.

Lørdag døde den 12-årige britiske dreng Archie Battersbee, efter at der blev slukket for hans respirator. Han kom til skade i april under, hvad moderen mener var et mislykket forsøg på at gennemføre udfordringen ”blackout-challenge”, som er en form for kvælningsleg.

I februar i år meddelte Tiktok i en pressemeddelelse, at man ville styrke sin indsats mod ”skadelige videoer” efter skarp kritik fra organisationer som Red Barnet, Medierådet for Børn og Unge og Center for Digital Pædagogik.

Er du i krise eller har tanker om selvmord?

Kontakt anonymt Livsliniens telefonrådgivning, 70 201 201 alle årets dage fra kl. 11-05.

Eller kontakt Livsliniens chatrådgivning mandag og torsdag kl. 17-21 samt lørdag og søndag kl. 13-17.