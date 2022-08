Den amerikanske kongresleder Nancy Pelosis besøg har på sin vis ændret dagsordenen for Taiwan. Og på sin vis ikke. Det er kun et grads spørgsmål. Kina har systematisk øget overflyvninger og provokative militære aktioner gennem de senere år og neddroslet forbindelserne til Taiwan på alle niveauer, i takt med at præsidenten Tsai Ing-wens demokratiske regering er blevet forankret i befolkningen.