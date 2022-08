15/08/2022 KL. 10:00

Tyrkiets styrkede relationer til Rusland udløser alarm i vestlige hovedstæder

En aftale mellem Tyrkiet og Rusland om at styrke de økonomiske relationer har fået Europa og USA til at advare regeringen i Ankara mod at forsøge at omgå Vestens sanktioner mod Moskva.