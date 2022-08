Colombias første venstreorienterede præsident er taget i ed

- Jeg sværger i Guds navn, og jeg lover folket, at jeg trofast vil håndhæve forfatningen og Colombias love, siger han søndag i hovedstaden.

De mange begejstrede vælgere, der søndag var mødt op i Bogotá, håber, at den nye præsident kan gennemføre nogle af de ambitiøse sociale og økonomiske reformer, som han har lagt op til.

De skal forhåbentlig være med til at begrænse vold og ulighed i landet.

- Jeg troede ikke, at jeg nogensinde ville opleve det her, sagde den 56-årige vælger Nelson Molina tidligere søndag om at få en venstreorienteret leder.