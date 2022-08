USA har fået hvidvask-anklaget russisk kryptobaron udleveret

USA’s vicejustitsminister, Kenneth A. Polite, siger i pressemeddelelsen, at udvisningen demonstrerer regeringens iver for at bekæmpe cyberkriminalitet.

- Justitsministeriet takker Grækenlands regering og i særdeleshed dets justitsministerium for deres indsats for at sikre den anklagedes overførsel til USA, siger Polite.

Aleksandr Vinnik stod ifølge anklagen bag BTC-e, en online markedsplads for kryptovaluta. Her skulle han have tjent stort på at lade organiserede kriminelle hvidvaske mere end fire milliarder dollar.