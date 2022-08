Der er i erklæringen ingen direkte henvisning til krigen i Ukraine. Men det noteres, at de ”konstruktive forbindelser” mellem Rusland og Tyrkiet har sikret, at der igen kan sendes korn fra Ukraine ud i verden.

Under mødet er Putin og Erdogan også blevet enige om, at betalingen for russisk gas delvis skal være i rubler.

Det citerer nyhedsbureauet Interfax vicepremierminister Aleksander Novak for at sige

Betalingen for russisk gas i rubler er tidligere blevet afvist af EU-Kommissionen og en række medlemslande. Det har betydet, at Rusland har lukket for gassen til flere lande. Danmark er et af de lande.

Inden mødet gik i gang i Sotji, havde Putin lovord for den tyrkiske gasledning TurkStream. Europæerne bør være glade for, at Tyrkiet med denne ledning sikrer dem leverancer af gas fra Rusland, sagde han.