05/08/2022 KL. 20:00

For abonnenter

Blev fundet livløs på gulvet: Forstå sagen om 12-årige Archie Battersbee, som har splittet England

En tragisk sag og en langvarig juridisk kamp er ved at nå sin ende. Forældrene til den erklærede hjernedøde 12-årige engelske dreng Archie Battersbee, har fredag fået afslag på at overføre drengen til hospice og hans livsforlængende behandling står nu til at stoppes endegyldigt.