Zelenskyj anklager Amnesty for at give skyld til offeret

Han mener, at der er tale om en form for victim blaming. Altså at det reelle offer uretmæssigt får medskyld for hændelserne i Ukraine.

- Der er ingen forhold, end ikke hypotetiske, hvorunder nogen russiske angreb mod Ukraine er retmæssige. Aggressionen mod vores land er uprovokeret, indgribende og terroristisk.

- Hvis nogen laver en rapport, hvor offeret og den angribende skal ses som ligeværdige på en eller anden måde, så kan det ikke tolereres, siger Zelenskyj.

Ngo’en har været i nogle af de regioner af Ukraine, hvor Rusland har sat hårdt ind med sine angreb: Donbas, Kharkiv og Mykolajiv.