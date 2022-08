Ukraine anklager Amnesty for at fordreje virkeligheden

Han mener, at der er tale om en form for victim blaming. Altså at det reelle offer uretmæssigt får medskyld for hændelserne i Ukraine.

- Der er ingen forhold, end ikke hypotetiske, hvorunder nogen russiske angreb mod Ukraine er retmæssige. Aggressionen mod vores land er uprovokeret, indgribende og terroristisk.

- Hvis nogen laver en rapport, hvor offeret og den angribende skal ses som ligeværdige på en eller anden måde, så kan det ikke tolereres, siger Zelenskyj.

Også Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, kritiserer Amnesty-rapporten. Den ”fordrejer virkeligheden” og giver et ”rygstød til Ruslands indsats for at desinformere”.