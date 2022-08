Kornaftale holder: Tre nye skibe med korn forlader Ukraine

Men efter den russiske invasion har landet ligget inde med millioner ton korn, som på grund af en russisk blokade af havne ikke har kunnet eksporteres til resten af verden.

Det første skib med ukrainsk korn forlod mandag havnen i byen Odesa. Det var første skib med korn, der forlod Ukraine siden Ruslands invasion i slutningen af februar.

Skibet blev onsdag inspiceret af Rusland, Ukraine, Tyrkiet og FN i Istanbul for at sikre, at alt foregik efter aftalen. Skibet fik efter inspektionen grønt lys til at fortsætte sin tur mod slutdestinationen Libanon.