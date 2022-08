Rusland har smidt norsk diplomat ud efter video: Jeg hader russere

Den norske diplomat var i forvejen i gang med at gøre sig klar til at flytte fra Rusland, da hun på video blev taget i at skælde voldsomt ud på russere på et hotel i Murmansk.

Sagen fik meget opmærksomhed i weekenden, da videoen, hvor hun klager over renligheden på hotellet, blev offentliggjort.

- Jeg hader russere. Bare giv mig et værelse. Jeg er vant til rene værelser. Jeg er fra Skandinavien, kunne hun blandt andet høres sige i videoen.

Videoen blev publiceret af flere russiske medier lørdag.