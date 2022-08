Forsker: Zelenskyjs fredsappel til Kina er en tabt kamp

Det kommer ikke til at ændre Kinas position i krigen mellem Rusland og Ukraine, at Ukraines præsident i et interview rækker ud til den kinesiske leder.

Det siger Camilla Tenna Nørup Sørensen, der forsker i international politik og især Kina ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet.

- Det er egentlig ikke en ny ting, og jeg tror ikke, at det får nogen betydning for Kinas position, at Volodymyr Zelenskyj (Ukraines præsident, red.) igen er ude at fremhæve Kina og også få Kina til at ændre sin position, siger hun.