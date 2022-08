Zelenskyj vil tale med Kinas leder om afslutning på krigen

- Det er en magtfuld stat. Det er en magtfuld økonomi. Så Kina kan påvirke Rusland politisk og økonomisk. Kina er også et permanent medlem af FN’s Sikkerhedsråd, siger præsidenten i interviewet, der varede 40 minutter og foregik over zoom.

Interviewet er den ukrainske præsidents første med et asiatisk medie, siden Ukraine blev invaderet af Rusland 24. februar i år.

Zelenskyj siger i interviewet, at han gerne vil tale direkte med Kinas leder, Xi Jinping. Han fortæller, at han talte med den kinesiske leder for et år siden, og at Ukraine har bedt om at få lov til at tale med Xi Jinping om krigen, men at det ikke er sket.