USA godkender formelt Sverige og Finlands Nato-medlemskab

USA har sent onsdag eftermiddag lokal tid gjort sit for at godkende Sverige og Finlands medlemskab i forsvarsalliancen Nato.

Det ene af kamrene i Kongressen, Senatet, har fundet et overvældende flertal for at godkende de to nordiske landes medlemskab. 95 af de 100 senatorer stemte således for. Kun én stemte imod.