Første skib med ukrainsk korn sejler videre efter inspektion

Rusland har siden invasionen blokeret for eksporten af korn fra Ukraine. Men en aftale mellem Rusland og Ukraine 22. juli, som blev indgået via hjælp fra Tyrkiet og FN, har åbnet for, at Ukraine igen kan eksportere korn til resten af verden.

Ukraine er normalt en af verdens største eksportører af korn. Landet menes at ligge inde med omkring 20 millioner ton korn af forskellige slags. Kornbeholdningen har hobet sig op siden den russiske invasion.

En del af aftalen indebærer, at skibene skal inspiceres af myndigheder fra de forskellige parter.

De skal tjekke, at det hele foregår i overensstemmelse med den aftale, der er indgået om korneksporten.

Til det formål har de etableret et fælles center for koordineringen af eksporten i Istanbul, Tyrkiet.