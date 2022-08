15/08/2022 KL. 06:00

Et år efter Kabuls fald er mange afghanske familier på sultens rand

Økonomien er kollapset. En voldsom tørke har fået høsten til at slå fejl. Et år efter, at Taliban tilbageerobrede magten i Afghanistan og udløste en panisk flugt fra Kabul, har 97 pct. af alle familier Ifølge en ny rapport fra Red Barnet svært ved at skaffe mad nok til deres børn. Og nu står vinteren for døren.