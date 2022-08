USA frygter Kinas reaktion på Taiwan-besøg

PARIS

Lederne i Beijing svarede med at vise militære muskler, da nummer tre i USA’s politiske hierarki, demokraten Nancy Pelosi, kom på et døgnlangt historisk besøg i Taiwan, østaten, der kæmper en eksistentiel kamp mod at blive opslugt af Kina.

På et historisk møde med Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, understregede formanden for Repræsentanternes Hus, at hun kom til øen for at sende et utvetydigt budskab om, at USA aldrig vil lade det demokratiske Taiwan i stikken.