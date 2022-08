Taiwan kalder Kinas militærøvelser psykologisk krigsførelse

Forsvarsministeriet i Taiwan kalder Kinas handlinger for ”psykologisk krigsførelse”. Det opfordrer desuden taiwanere til ikke at ”tro på rygter” og at rapportere alle former for ”fake news” til regeringen.

Ministeriet opfordrer Kina til ikke at udføre militære øvelser i farvand så tæt på Taiwan. Den taiwanske regering er i tæt kontakt med USA for at undgå en eskalering af konflikten.

Tsai Ing-wen, Taiwans præsident, har kaldt militærøvelserne for en unødvendig reaktion på Nancy Pelosis besøg i Taiwan.

Nancy Pelosi har under sit besøg onsdag talt med Tsai Ing-wen og talt til det taiwanske parlament.

Her har hun blandt andet adresseret konflikten mellem Taiwan og Kina og opfordret til, at spændingerne nedtrappes. Hun har også sagt, at hun frit bør kunne rejse til Taiwan, efter at Kinas ambassadør i Storbritannien advarede parlamentarikere om at rejse til Taiwan.