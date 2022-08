Pelosi taler til Taiwans parlament under udskældt besøg

Amerikaneren takker desuden Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, for hendes lederskab og opfordrede til mere tværparlamentarisk samarbejde mellem de to lande.

- Vi roser Taiwan for at være et af de mest frie samfund i verden, sige Pelosi.

Pelosis besøg i Taiwan får øjensynligt handelsmæssige konsekvenser for østaten.

Natten til onsdag dansk tid oplyser Kina ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det vil stoppe import af citrusfrugter og to forskellige slags fisk fra Taiwan, og at det vil stoppe med at eksportere sand til østaten.

Derudover siger Ma Xiaoguang, der er talsmand for Kinas kontor for Taiwan-anliggender, at Kina ikke vil tillade samarbejde mellem kinesiske firmaer og personer og to taiwanske fonde. De to fonde arbejder med demokrati, internationalt samarbejde og udvikling.