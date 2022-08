Kinas ambassadør advarer britiske politikere mod Taiwan-besøg

Han var dog forsigtig i forhold til at lange ud efter Liz Truss og Rishi Sunak, de to kandidater til at overtage premierministerposten fra Boris Johnson.

- Vi kommer til at samarbejde med hvem end, der bliver den nye premierminister for at udvikle forholdet mellem Kina og Storbritannien, siger han.

Taiwan har sit eget parlament og flertallet af de over 20 millioner, som bor der, ønsker selvstændighed. Men Kina betragter Taiwan som en del af Kina.