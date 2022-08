Næsten alle havskildpadder udklækkes som hunner i Florida

Når en hunskildpadde graver sine æg ned, har sandets varme betydning for, om de små skildpadder bliver hunner eller hanner. Varmt sand giver hunskildpadder og koldt hanskildpadder.

Zirkelbach fortæller, at et australsk studie har set noget, der til forveksling minder om tilstandene i Florida. Her var 99 procent af de nyudklækkede skildpadder hunner.

Hvis sandets temperatur er under 27,7 celsius grader vil skildpaddeungerne blive hanner. Er det over 31 grader bliver de hunner ifølge USAs nationale oceanografiske administration.