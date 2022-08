Det første skib med korn fra Ukraine er nået tyrkisk farvand

Om bord ”Razoni”, der sejler under sierraleonsk flag, er 26.000 tons majs.

Ifølge Ukraine er yderligere 16 skibe lastet med korn og klar til at sejle fra de tre ukrainske havne, der indgår i kornaftalen.

Men tidligere tirsdag lød det fra en højtstående tyrkisk embedsmand, at forventningen er, at kun et skib om dagen vil sejle fra ukrainske havne med korn.

- Hvis intet går galt, vil det blive eksporteret via et skib om dagen det næste stykke tid, sagde embedsmanden, der ønskede at være anonym, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der skulle angiveligt ligge mere end 20 millioner ton korn på lagre i Ukraine.