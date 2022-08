USA kan ikke stå på sidelinjen, når nogen truer demokratiet - hverken i Taiwan eller i Ukraine.

Det mener formanden for Repræsentanternes Hus i USA, Nancy Pelosi. Hun har skrevet et debatindlæg i avisen The Washington Post, hvor hun begrunder sit besøg i Taiwan, der blev indledt tirsdag.

- I lyset af Kinas Kommunistpartis accelererende aggression skal vores delegations besøg ses som en klar erklæring af, at USA står ved Taiwan, skriver hun blandt andet.