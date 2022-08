Ifølge Reuters er der tale om militærøvelser for det kinesiske luftvåben og flåde både nord for, sydvest for, og sydøst for Taiwan.

Der vil også være langtrækkende beskydning i Taiwan-strædet som en del af øvelserne.

Den kinesiske hær varsler også testaffyringer af konventionelle missiler i havet øst for Taiwan.

Taiwan har eget parlament, og et flertal af befolkningen ønsker selvstændighed. Men regeringen i Beijing betragter Taiwan som en del af Kina.