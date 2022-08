02/08/2022 KL. 19:22

JP's korrespondent: Drabet på Ayman Ayman al-Zawahiri indleder en tiltrængt god uge for Joe Biden. Men republikanerne har en anden fortælling

Man samler sig om præsidenten, når det handler om amerikanernes sikkerhed. Men Joe Biden kan ikke nøjes med at høste ros for det præcisionsangreb i Kabul, der søndag morgen dræbte lederen af Al-Qaeda, vurderer Jyllands-Postens korrespondent. Derudover står Taliban nu med et gigantisk forklaringsproblem.