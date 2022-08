Rusland betegner ukrainsk bataljon som terrororganisation

Stålværket var det sidste, der faldt, da den russiske hær erobrede Mariupol.

Fortællingen om de lange kampe om Azovstal bliver brugt fra både russisk og ukrainsk side. For Ukraine er der tale om en heltefortælling, der viser, hvordan ukrainske soldater modigt har stået imod russiske angreb.

For Rusland er fortællingen, at man med ihærdighed lykkedes at indtage den strategisk vigtige by og befri den for soldater, som ifølge Rusland er ”nynazister og krigsforbrydere”.