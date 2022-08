Pelosi-besøg kan være moralsk rygstød til Taiwan

Når formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, tirsdag lægger vejen forbi Taiwan, skal man ikke forvente, at hun har ret meget nyt med i posen til taiwanerne.

Men besøget er i sig selv et meget stærkt signal, mener Michael Danielsen, der er formand for Taiwan Corner, som arbejder for at udbrede kendskabet til Taiwans historie og samfund og støtter Taiwans ønske om selvbestemmelse.