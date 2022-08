Tyrkiet forventer en afgang om dagen med korn fra Ukraine

Det siger en højtstående tyrkisk embedsmand.

- Planen er, at et skib sejler om dagen.

- Hvis intet går galt, vil der blive eksporteret via et skib om dagen det næste stykke tid, siger embedsmanden, der ønsker at være anonym.

Hans melding kommer, dagen efter at det første skib med korn siden den russiske invasion af Ukraine mandag forlod en ukrainsk havn.

Det var skibet ”Razoni” med over 26.000 ton majs om bord, der mandag satte kurs mod Libanon. Skibet sejlede dog et par dage senere end først planlagt.