Honduranske myndigheder melder om historisk kokafangst

- Hele regeringen, forsvaret og sikkerhedsstrukturen arbejder på at forhindre, at vi bliver et rigtigt kokainproducerende land, siger viceforsvarsminister Elias Melgar i en udtalelse fra regeringen.

Honduras er i mere end to årtier blevet set som et transitområde for kokain på dets vej gennem Centralamerika fra Sydamerika til Mexico og USA, der er den største kokainforbruger ifølge forskere.

I april blev Honduras’ tidligere præsident Juan Orlando Hernandez udleveret til USA. Han er sigtet for kokainimport.

Konkret beskylder amerikanske anklagere ham for at have bidraget til at smugle 500 ton narko - hovedsageligt fra Colombia og Venezuela - til USA via Honduras. Smuglingen blev ifølge anklagerne indledt i 2004, da han sad i landets parlament.