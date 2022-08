Udenrigsminister Jeppe Kofod er mandag i New York, hvor han deltager i en konference for nedrustning af atomvåben og har holdt et indlæg på vegne af de nordiske ministre.

I den bedste af alle verdener var der ingen atomvåben. Men Jeppe Kofod anerkender, at de lige nu er nødvendige som afskrækkelse.

- Det er sådan, at vi ønsker en verden uden atomvåben. Men så længe, at eksempelvis Putin (Vladimir Putin, Ruslands præsident, red.) truer med at bruge våbnet mod os, så er vi nødt til at have dem som afskrækkelse over for, at han nogensinde kunne finde på at gøre det.