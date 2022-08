Forsker: Pelosi i Taiwan kan eskalere flere konflikter

Det sker på et tidspunkt, hvor forholdet mellem USA og Kina er tæt på historisk dårligt, mener forskeren.

- Siden 2018 er forholdet for alvor blevet værre, og med de tiltagende spændinger er man sågar begyndt at diskutere risikoen for en væbnet konflikt, som involverer begge parter, siger han og tilføjer:

- Der er bred enighed om, at Taiwan-spørgsmålet indebærer den største risiko for at fremprovokere en sådan væbnet konflikt.

Forholdet mellem Taiwan og Kina risikerer at blive værre med et besøg fra Pelosi.

Kina vil muligvis finde en måde at straffe Taiwan på, og det kan ske ved, at det kinesiske militær opruster sin tilstedeværelse omkring landet.

- Det kan være, at de ikke blot nøjes med at sende militærfly ind i Taiwans luftforsvars identifikationszone, som de ofte har gjort de senere år, men at de ligefrem sender dem ind i Taiwans territorielle luftrum eller måske endda ind over øen, siger Andreas Bøje Forsby.