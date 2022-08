CNN: Pelosi ventes at besøge Taiwan trods kinesiske advarsler

Sker det, vil det være første gang i 25 år, at formanden for Repræsentanternes Hus besøger Taiwan.

Ifølge embedsmanden fra Taiwan er forventningen, at Pelosi vil overnatte i Taiwan. Det fremgår ikke, hvornår hun ventes at besøge østaten.

Den amerikanske embedsmand siger til CNN, at amerikanske sikkerhedstjenester arbejder på højtryk for at holde øje med kinesiske bevægelser i regionen.

Der arbejdes desuden på at lave en plan, der kan sørge for et sikkert visit for den højtstående amerikanske politiker.

Mandag har Kina gentaget budskabet om, at Pelosi ikke bør besøge Taiwan.

Det vil være en ”grov indblanding i Kinas interne affærer”, hvis Pelosi besøger Taiwan, sagde Zhao Lijian, talsmand for det kinesiske udenrigsministerium, ifølge nyhedsbureauet Reuters.