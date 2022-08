Britisk finansminister vælger side i opgør om Johnsons afløser

Han blev selv elimineret fra partiets formandskamp i første afstemningsrunde i juli. Siden er feltet af kandidater blevet indsnævret til to: Truss samt forhenværende finansminister Rishi Sunak.

Det er i sidste ende medlemmerne af det konservative parti, der ved en afstemning afgør, hvem der skal afløse Boris Johnson som regeringsleder.

Resultatet af afstemningen bliver offentliggjort 5. september.

Rishi Sunak, der tidligere blev anset som favorit til at afløse Boris Johnson på grund af sin håndtering af Storbritanniens økonomi under coronapandemien, fremsatte søndag et løfte om sætte indkomstskatten ned.