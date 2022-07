Berygtede silotårne i Beirut kollapser før toårsdag for eksplosion

Hæren sendte helikoptere ind over for at kaste vand på siloerne

- To tårne er kollapset indtil nu, og to andre er i fare for at kollapse, oplyser minister for offentlige arbejder Ali Hamieh.

De ramponerede siloer er efter eksplosionen blevet stående som skamstøtter over korruption og elendig regeringsførelse i Libanon.

Den enorme eksplosion skyldtes en forkert opmagasinering af kunstgødning på havnen. Der havde det ligget siden 2013, selv om faren for en eksplosion burde have været kendt. Men ingen handlede i tide.