Zelenskyj vil have hundredtusinder evakueret fra kampzone

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, vil have hundredtusinder af mennesker, der stadig befinder sig i kampzoner i Donbas i det østlige Ukraine, til at lade sig evakuere.

Det siger han i en tale sent lørdag henvendt til landets borgere.

Han oplyser, at regeringen har besluttet sig for, at det skal være obligatorisk at blive evakueret i områder i og uden for byen Donetsk.