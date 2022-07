Lottospiller i USA vinder 9,5 milliarder kroner

Det er ellers nogle vanskelige odds, som spillerne har stået over for. Chancen for jackpot er en ud af 303 millioner.

- Vi er henrykte over at have været vidne til en af de største jackpotgevinster i Mega Millions historie, siger Pat McDonald, der er direktør for Mega Millions Consortium.

- Vi er opsat på finde ud af, hvem der har vundet, og vi ser frem til snarest at lykønske vinderen.