Brasiliansk kvinde og to børn befriet efter 17 år i fangenskab

Huset, som de tre blev holdt fanget i, var møgbeskidt, og der var kun lidt lys og beskidt interiør, fremgår det af billeder, der er offentliggjort af brasiliansk politi.

Civilpolitiets kontor har startet en undersøgelse, der har til formål at finde ud af, hvorfor moren og hendes to voksne børn ikke blev reddet tidligere, efter at det er kommet frem, at politiet blev tippet om familiens situation tilbage i 2020, skriver den brasilianske avis O Dia ifølge BBC.