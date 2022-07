Ukraine vil have drab på over 50 krigsfanger efterforsket

Præsident Volodymyr Zelenskyj, beskriver hændelsen som ”en bevidst russisk krigsforbrydelse”.

- Den Russiske Føderations væbnede styrker gennemførte et målrettet artilleribombardement af et fængsel ved landsbyen Olenivka i Donetsk, hvor de ukrainske fanger også var, hed det fredag fra Ukraines militære ledere.

- På denne måde har de russiske besættere fulgt deres kriminelle mål: at anklage Ukraine for at have begået krigsforbrydelser og for at skjule deres henrettelser og tortur af fanger, hedder det.

De tilbageholdte personer i fængslet siges at have omfattet medlemmer af den såkaldte Azov-bataljon.

Bataljonens medlemmer overgav sig i midten af maj og blev taget til fange af russiske styrker efter at have forsvaret et stort stålværk i den sydlige havneby Mariupol i flere uger.