Blinken presser Lavrov for at få basketstjerne og ekssoldat hjem

USA’s regering har ikke bekræftet, at Rusland har fået tilbudt Bout til gengæld for de to amerikanere.

Ud over at drøfte en mulig fangeudveksling advarede Blinken også Lavrov mod at annektere flere dele af Ukraine.

- Verden vil ikke anerkende annekteringer. Vi vil påføre Rusland yderligere omkostninger, hvis landet fortsætter med sin plan, siger han.

Lavrov sagde ifølge Ruslands udenrigsministerium til sin amerikanske kollega, at Vestens fortsatte levering af våben til Ukraine ”kun trækker smerten i langdrag for regimet i Ukraine, forlænger konflikten og giver flere ofre”.

Blinken siger, at han også understregede over for Lavrov, at USA forventer, at Rusland lever op til den aftale om eksport af korn, der for nylig er indgået mellem Ukraine og Rusland.