Blinken og Lavrov har drøftet udveksling af fanger

Blinken siger, at han også understregede over for Lavrov, at USA forventer, at Rusland lever op til den aftale om eksport af korn, der for nylig er indgået mellem Ukraine og Rusland.

Lavrov beskyldte i samtalen USA for ikke at leve op til sine løfter om at tillade Rusland en undtagelse fra sanktioner, så landet kan eksportere fødevarer.

Det fremgår af en meddelelse fra det russiske udenrigsministerium.

Ifølge den har Lavrov desuden meddelt Blinken, at Rusland vil opnå alle sine mål i den ”særlige militære operation”, der er i gang i Ukraine.