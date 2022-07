Ukrainske krigsfanger dræbt. Stor uenighed om hvem der står dag

Ukraines udenrigsminister Dmytro Kuleba har fra sin side meldt ud, at der skulle være tale om en russisk orkestreret krigsforbrydelse. Han opfordrer alle alliancepartnere til at fordømme Rusland for dette. Heller ikke Kuleba eller andre dele af det officielle Ukraine har dog fremlagt beviser for, hvad der egentlig er sket.

»Den Russiske Føderations væbnede styrker gennemførte et målrettet artilleribombardement af et fængsel ved landsbyen Olenivka i Donetsk, hvor de ukrainske fanger også var. På denne måde har de russiske besættere fulgt deres kriminelle mål: at anklage Ukraine for at begået krigsforbrydelser og for at skjule deres henrettelser og tortur af fanger,« lyder det foreløbigt i en officiel ukrainsk udmelding fra Ukraine.