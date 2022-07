Aftalen betyder, at der vil blive åbnet for hvedeeksport fra Odesa og to andre ukrainske havne: Tjernomorsk og Pivdennyj.

Også Rusland vil få mulighed for mere eksport.

Rusland har lovet, at det ikke vil angribe de ukrainske fragtskibe på turen gennem Sortehavet. FN og Tyrkiet vil hjælpe med at koordinere eksporten og overvåge, at skibene ikke smugler våben ind i krigszonen.

Martin Griffiths fra FN forventer, at når aftalen er fuldt implementeret, vil eksporten af korn fra de ukrainske havne nå op på de omkring fem millioner ton om måneden, som var tilfældet inden krigsudbruddet.

Onsdag blev der i Istanbul i Tyrkiet officielt åbnet et center for koordinering af korneksporten.