Han henviser til at abebestandene nogle steder i Asien er blevet så kvikke, at de stjæler folks ejendele såsom huer, tasker og solbriller, og tålmodigt venter på, at folk går hen og køber mad, som de kan få deres ejendele igen med i en byttehandel.

Han mener, at indtoget af Makakaberne i asiatiske byer skyldes, at primaterne finder ud af, at det er nemt at få mad i nærheden af mennesker. Og hvis et dyrs adfærd bliver belønnet med mad, bliver den som regel bekræftet og forstærket.

»Jeg er blevet truet af aber på 12-14 kg, der viste tænder, fordi de ikke fik lov til at tage det ris, vi skulle bruge til at fange andre aber. De er ikke bange af sig, og så ender det med, at nogle af de halvstore hanaber med højt testosteron går en tand for langt,« siger han.

I andre regioner i Asien, hvor makakaberne holder til, har man oplevet, at dyrene er blevet mere aggressive under coronapandemien fordi deres vigtigste leverandør af mad - turister - pludselig forsvandt.

»Det er klart, når hele fødevaregrundlaget fra turisterne er væk, så har aberne pludselig en mangel på kalorier. Så bliver de mere aggressive, og hvis den nye adfærd bliver belønnet med mad, bliver de ved med det,« siger Carsten Grøndahl.

Blandt andet i Thailand i byen Lopburi, der i årevis været plaget af Makakaber, og i Singapore, hvor bystyret er begyndt at blokere abernes tilgang til byen for i stedet hyrde dem mod skovklædte områder.

En lidt for vellykket genopretningsindsats

Den japanske Makakabe var truet frem til midten af det 19. århundrede, men abebestanden er efter en massiv bevaringsindsats kommet sig og er vokset eksplosivt de senere år.

Denne genopretningsproces er dog sjældent blevet hyldet som en bevaringssucces, fordi den har udløst alvorlige konflikter mellem mennesker og makakaber i takt med Japans befolkningsvækst siden 2. verdenskrig.