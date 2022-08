07/08/2022 KL. 19:00

For abonnenter »Jeg har set Sovjetunionen falde. Det kan ske pludseligt igen« Russerne har tvangsdeporteret krimtatarerne og flere gange også sendt dem på flugt. Men fra deres helle i Istanbul lægger flere stadig planer for, hvordan de kan få deres land tilbage.

Russernes aggressioner har tvunget Muslim Umierov til at flygte to gange. Først fra Krim til Kyiv, hvor han havde fundet sig til rette, indtil russerne i februar også angreb her. Nu er han i Istanbul.