Studie: Coronapandemien startede ikke i et laboratorie

Resultaterne understreger, at det ”simpelthen ikke er plausibelt, at virusset er opstået på nogen andre måder end gennem dyrehandel på markedet i Wuhan”.

Det forklarer Michael Worobey, som er en af forskerne bag undersøgelserne og til daglig tilknyttet University of Arizona.

- Det opstod på markedet og spredte sig derfra, siger han.

I februar sidste år sendte også WHO et hold af forskere til Kina for at undersøge virussets oprindelse. De konkluderede, at virusset formentlig kom fra flagermus, men at der stadig var brug for flere undersøgelser for at fastslå dette.

WHO’s generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, erkendte senere, at efterforskningen blev besværliggjort af manglende samarbejdsvillighed fra Kina.